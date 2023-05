Santa Cecilia dedica concerto alle vittime dell' alluvione

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - L' Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedica alle vittime dell' alluvione in Emilia Romagna il concerto della Stagione Sinfonica in programma questa settimana che ha per protagonisti il direttore d' orchestra ceco Jakub Hrůša e il violista francese Antoine Tamestit. Per il suo ultimo appuntamento in calendario, il direttore ospite principale di Santa Cecilia che torna sul podio il 26 maggio alle 20.30 - repliche il 27 alle 18 e il 28 alle 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - con un programma che impagina due poemi sinfonici di Richard Strauss e due composizioni di Bohuslav Martinů. Hrůša, direttore dei Bamberger Symphoniker, dal 2025 sarà direttore musicale del Covent Garden di Londra. Tamestit, considerato tra i più grandi violisti al mondo, negli ultimi due anni è stato artista residente della London Symphony Orchestra, della Staatskapelle di Dresda, della Philharmonie di Colonia e del Prague Spring Festival. Suona una viola del 1672, la prima viola in assoluto che Antonio Stradivari abbia creato, su gentile concessione della Habisreutinger Foundation (ANSA).