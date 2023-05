Pd, Bonaccini il più adatto per la ripartenza dopo l'alluvione

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Credo che la scelta del commissario per il maltempo in Emilia Romagna debba e possa essere dettata solo ed esclusivamente dalla conoscenza del territorio, dalla capacità di essere riconosciuto dallo stesso e, soprattutto, dalla possibilità di agire immediatamente. Non possiamo perdere tempo. Per questo mi auguro che il governo metta da parte chi, in queste ore, è mosso solo da calcoli elettorali o posizioni ideologiche che fanno male all'Emilia Romagna e al Paese, e proceda spedito nella nomina di Stefano Bonaccini, la persona più adatta in questo momento a svolgere il ruolo di commissario". Lo dichiara in una nota la senatrice Vincenza Rando, responsabile legalità, trasparenza e contrasto alle mafie della segreteria nazionale del Partito Democratico. (ANSA).