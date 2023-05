Meloni e Von der Leyen in volo sulle aree alluvionate

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - È atterrata all'aeroporto di Bologna Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea. Pochi minuti dopo sono atterrati, con un volo partito da Ciampino, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Ad accoglierli, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

La delegazione è subito ripartita in volo per una ricognizione aerea - in un elicottero dell'Aeronautica militare - delle aree dell'Emilia-Romagna colpite da alluvioni, frane e smottamenti. Al rientro si svolgerà un punto stampa all'aeroporto di Bologna. (ANSA).