Maltempo: Borgonzoni, partiti i Caschi Blu della Cultura

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Sono partiti questa mattina i Caschi Blu della Cultura.

Lo annuncia la sottosegretaria al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni spiegando che è stato consegnato, nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione, "il materiale necessario alla messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato e i dispositivi di lavoro per tutto il personale del Ministero e per i Carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale coinvolti ormai da giorni nelle operazioni".

"Stando alle segnalazioni ricevute finora, nelle province interessate dal maltempo e dalle sue drammatiche conseguenze - comunica la sottosegretaria - si contano ad oggi 75 beni architettonici, sei aree archeologiche e 12 biblioteche e archivi danneggiati. Da martedì sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio storico, archivistico e librario della Diocesi di Forlì e quello museale ed archivistico del Comune di Forlì. Contestualmente, si stanno reperendo depositi in cui collocare il materiale che verrà recuperato".

(ANSA).