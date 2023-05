Zaia, Bonaccini commissario? Lo fanno sempre i governatori

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Io non entro nel merito, compete al Consiglio dei ministri. Storicamente è sempre accaduto che lo fanno i presidenti di Regione. Dopodiché non compete a me la nomina". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, rispondendo a una domanda sull'opportunità di nominare il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini commissario per l'emergenza maltempo che ha colpito la sua regione.

Zaia è stato intercettato dai giornalisti davanti a Palazzo Chigi, mentre si recava al Senato per un'audizione. (ANSA).