Rimane l'allerta rossa nella pianura bolognese e romagnola

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - Rimane rossa l'allerta, per criticità idraulica, nelle zone di pianura del Bolognese e della Romagna, oltre che sulla costa romagnola. Dal pomeriggio di domani, 24 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati, che potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli dell'acqua nei tratti montani di fiumi e torrenti, critici per le zone ancora interessate da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti.

Permarranno condizioni di criticità idraulica in pianura per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Continua il rischio frane in Appennino, dove l'allerta tuttavia è arancione. (ANSA).