Armato di roncola spaventa i clienti di un bar nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 MAG - Si aggirava armato di roncola, in stato di agitazione, nei pressi di un bar di Correggio, nel Reggiano spaventando passanti e clienti. Bloccato dai carabinieri con qualche difficoltà, il 29enne è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per porto abusivo di armi, resistenza e lesioni personali aggravate.

I militari sono stati allertati da diverse telefonate poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica; una volta arrivati sul posto, il giovane si è rifugiato all'interno del locale. Nel tentativo di convincerlo a uscire, ha cominciato prima a minacciare gli uomini in divisa - delle stazioni di Correggio e San Martino in Rio - poi ha provato a divincolarsi per scappare.

Da qui è scaturita una colluttazione, con l'uomo che è caduto addosso a un carabiniere e ha trascinato a terra anche un altro (i due riporteranno una prognosi di 10 e 15 giorni per le ferite riportate). Alla fine è stato immobilizzato e portato in caserma. Recuperata anche la roncola che il giovane, all'arrivo dei militari, aveva nascosto sotto un'auto parcheggiata nelle vicinanze. (ANSA).