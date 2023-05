All'ospedale i libri si leggono da un QRcode sulla parete

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - Pareti per leggere. Sono così da fine maggio quelle di alcune aree ospedaliere dell'azienda Usl di Bologna: non più bianche e vuote, ma con pannelli appesi sui quali sono riportate le copertine di alcuni libri selezionati, che è possibile scaricare gratuitamente e leggere sul proprio cellulare o tablet, inquadrando semplicemente il codice QR.

E' l'iniziativa E-Lov - Leggere Ovunque, nata dalla collaborazione tra l'Ausl di Bologna, il Settore Biblioteche del Comune, nell'ambito del Patto per la Lettura, con il sostegno dell'associazione BimboTu. Seguendo il modello del Forum del Libro di Roma che ha sviluppato un analogo progetto in due pediatrie della Capitale, da fine maggio anche a Bologna chi è ricoverato, è in attesa di visite mediche, anche chi lavora negli ospedali ha la possibilità di portare il pensiero altrove per un po', scegliendo un testo da leggere tra gli 84 titoli proposti, alcuni in più lingue.

A disposizione, ci sono anche altri materiali come audiolibri, riviste, giornali, musica, filastrocche, notizie su Bologna e il suo territorio. "Il piacere della lettura può venire ovunque, anche prima di un'attività sanitaria, di una visita, per rendere l'attesa più serena", sottolinea il direttore generale dell'Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon. I pannelli di E-Lov al momento si trovano nel Dipartimento materno infantile dell'Ospedale Maggiore, nel Dipartimento di Cure primarie e nei consultori di diverse Case di Comunità e poliambulatori del territorio. "Il fatto che le nostre biblioteche si aprano sempre di più e permeino luoghi importanti di vita come gli ospedali è espressione del senso di cura verso la comunità e ogni ogni individuo", spiega Elena Di Gioia, delegata Cultura della Città metropolitana. Tra i titoli scelti, molti classici, con un occhio di riguardo all'infanzia, ai ragazzi, alla genitorialità: si può scaricare tra gli altri Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, Cuore, I tre moschettieri, fiabe e favole. (ANSA).