Si studia esonero servizio per dipendenti P.a alluvionati

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il governo studia l'esonero dal lavoro per i dipendenti pubblici che a causa dell'alluvione siano impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa, anche ricorrendo allo smart working.

La norma dovrebbe rientrare nel decreto allo studio del Governo per far fronte all'ermergenza.

Il periodo di esenzione costituirà servizio prestato a tutti gli effetti di legge (senza corresponsione del buono pasto) e il periodo non rientrerà nel compito massimo di 45 giorni annui per i quali si può chiedere il congedo straordinario. (ANSA).