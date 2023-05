Maltempo: voragine in strada a Forlì, palazzina evacuata

(ANSA) - FORLÌ, 22 MAG - Dalle 3.45 della scorsa notte alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via Vittorio Locchi a Forlì nel quartiere Romiti, uno dei più colpiti dall'alluvione, per l'evacuazione a scopo precauzionale di una palazzina di 12 appartamenti a causa di una voragine. In tutto sono 26 le persone allontanate dalle abitazioni e trasferite in luogo sicuro.

Nella giornata di domenica si sono progressivamente formati dei crateri sulla sede stradale. La preoccupazione è che possa essere stata compromessa la staticità delle fondazioni della palazzina che si trova a pochi metri dal luogo della voragine più estesa. In corso sopralluoghi dei tecnici anche in altri immobili vicini.

Sul posto, insieme ai pompieri anche gli uomini della Polizia Locale, intervenuti per invitare gli abitanti dell'immobile a lasciare i loro appartamenti. Oltre ai tecnici dei Vigili del Fuoco, sono al lavoro, impegnati nei controlli, anche i tecnici del Comune e quelli delle aziende delle utenze i cui cavi scorrono sotto il manto stradale. Presente, in mattinata anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, giunto in via Locchi per sincerarsi della situazione. (ANSA).