La tromba di Tine Thing Helseth per le popolazioni alluvionate

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Il mondo della cultuta si mobilita per le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione di questi giorni: la Fondazione Musica Insieme di Bologna ha deciso, infatti, di devolvere il ricavato della biglietteria del concerto di domani, 20 maggio alle 20,30 all'Auditorium Manzoni, al fondo d'emergenza istituito dalla Regione Emilia-Romagna.

L'appuntamento segna il debutto a Bologna di una delle massime trombettiste al mondo, Tine Thing Helseth, ospite regolare della Bbc Philharmonic come della Swedish Radio Symphony, oltre che animatrice culturale e presentatrice radiotelevisiva, assieme al pianista Gunnar Flagstad. Un duo inedito nei teatri italiani, che per il cartellone di Musica Insieme amplierà gli orizzonti del repertorio ad autori e brani di raro ascolto nelle sale. Il programma del concerto di Tine Thing Helseth offrirà un viaggio musicale dalla tradizione nordica alla classica passando per il jazz.

"Penso fondamentalmente che la buona musica sia tale a prescindere dal genere e dalla provenienza. - Racconta la trombettista - In questi brani c'è l'intrattenimento, c'è il divertimento e ci sono anche molte emozioni, l'importante è porsi in ascolto con la mente aperta". La serata si aprirà con il celebre canto popolare Velkomne med Æra (Benvenuto con onore) di Geirr Tveitt, del 1954, basato sulla musica tradizionale di Hardanfer, la contea natale del compositore, in Norvegia. A seguire, un'altra voce importante nella musica norvegese, quella dell'autore di Perpetuum Mobile, Edvard Hagerup Bull, brano composto nel 1995 per celebrare il 170/o anniversario della nascita di Johann Strauss. Si continua con le sonorità delle Quattro Romanze su versi di Puškin Op. 46 di Dmitrij Shostakovich del 1936 ed eseguite per la prima volta a Mosca l'8 dicembre del 1940 in commemorazione del 100/o anniversario della morte di Puškin. Si passa poi agli echi nostalgici del Café 1930 del compositore argentino Astor Piazzolla; alla Sonata per tromba e pianoforte di Paul Hindemith, e ancora musiche di Edvard Grieg e di George Gershwin. (ANSA).