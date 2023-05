Maltempo: Abodi, aiuteremo lo sport di base della Romagna

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - "Il mondo dello sport ha un grande cuore, nei momenti difficili è sempre presente. Troveremo un modo per andare incontro allo sport di base dell'Emilia Romagna e alle associazioni sportive in questo momento di smarrimento".

Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo da remoto all'evento Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Questa Regione, come è successo tante volte, ha dimostrato una forza incredibile - ha aggiunto il ministro - noi faremo sforzi per far sì che ci sia un sollievo. Recupereranno perché come tutti gli italiani hanno una grande forza". (ANSA).