Uno bianca: da alcuni familiari esposto a tre Procure

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Il 24 maggio alle 11.30 in Sala Borsa a Bologna è prevista una conferenza stampa per presentare l'esposto depositato alla Procura nazionale antiterrorismo, alla Procura di Bologna e alla Procura di Reggio Calabria da parte di alcuni familiari delle vittime dei crimini della banda dell'Uno bianca, il gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone e ne ferì oltre 100 tra Bologna, Romagna e Marche.

L'esposto mira a far riaprire le indagini su quei delitti, "nella convinzione di coloro che lo hanno redatto che la storia della banda si iscrivesse nella strategia terroristica e eversiva che ha insanguinato il nostro Paese per un quarto di secolo. L'esposto sarà accompagnato da una nota di presentazione dell'avvocato Alessandro Gamberini difensore dei familiari, che darà conto del suo contenuto e sarà resa pubblica. (ANSA).