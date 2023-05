Ladri arrestati dopo un lungo inseguimento nel Reggiano

Due uomini a bordo di un'auto rubata sono stati arrestati dai carabinieri dopo un lungo inseguimento nel reggiano e con l'utilizzo dello spray al peperoncino. È accaduto nella tarda mattinata di ieri. I due - un 40enne e un 45enne, entrambi di origine marocchina - sono stati sorpresi da un controllo di routine dai militari nel parcheggio di un supermercato a Rubiera, su una Lancia Musa della quale era stato denunciato il furto. Alla vista della pattuglia che aveva intimato l'alt, sono fuggiti a folle velocità sulla via Emilia, con manovre pericolose, contromano e speronamenti ad un'altra Gazzella a sirene spiegate arrivata in supporto, ma alla fine sono stati bloccati nella rotatoria di via 11 settembre 2001 a Scandiano.

I malviventi sono scesi dalla macchina e hanno colpito le forze dell'ordine con calci e pugni; ma un carabiniere ha estratto lo spray anti-aggressione che aveva in dotazione e solo allora sono riusciti ad arrestarli. Nella vettura sono state rinvenute due targhe false e strumenti atti allo scasso che venivano sequestrati. Una volta portati in caserma, sono scattate le manette in flagranza di reato e le accuse - contestate dalla Procura di Reggio Emilia alla quale sono stati denunciati - di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tre militari infine sono dovuti ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso per le ferite riportate durante la colluttazione. (ANSA).