Caritas ambrosiana invia nuovi aiuti in Romagna

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La Caritas Ambrosiana intensifica gli aiuti, avviati da una settimana, per le popolazioni di Emilia-Romagna e Marche. Sono state inviate brande, coperte, macchine per asciugare gli edifici.

Caritas Ambrosiana si unisce ai sentimenti espressi ieri dalla Conferenza episcopale italiana, e intensifica l'impegno di soccorso avviato, a favore delle comunità alluvionate, dallo scorso 10 maggio. Operatori e volontari ambrosiani si erano infatti recati in Romagna una settimana fa, per portare alla Caritas diocesana di Faenza-Modigliana diversi strumenti utili ad affrontare le conseguenze dell'emergenza causata dalle alluvioni di inizio maggio.

Ai colleghi romagnoli erano stati consegnati 30 deumidificatori, 6 idropulitrici a benzina e una decina di idropulitrici elettriche, 5 aspira-liquidi e 4 gruppi elettrogeni, macchinari utili per cercare di ripristinare abitazioni e attività colpite dal disastro, al cui uso gli operatori ambrosiani hanno formato i volontari faentini.

"Ora, dopo il nuovo e ancor più devastante picco alluvionale registratosi nelle giornate del 16 e 17 maggio" Caritas Ambrosiana sta mettendo a disposizione nuove risorse.

Nella serata di ieri, al centro logistico Caritas di Burago (Monza e Brianza), rappresentanti della Protezione civile dell'Emilia-Romagna hanno ricevuto un carico di 200 brande e 200 coperte, che sono state immediatamente inviate al centro di accoglienza per sfollati, allestito nel palasport del comune di Castel Bolognese.

In queste ore, altre attrezzature (idropulitrici, gruppi elettrogeni, aspiraliquidi, deumidificatori), ma anche prodotti per pulire le case (sgrassatori, detergenti multiuso, spugne), vengono preparati a Burago per l'invio nelle aree colpite dal disastro. (ANSA).