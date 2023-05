Romagna sott'acqua, un morto a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - C'è una vittima nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna: un uomo anziano, che viveva con la moglie in via Firenze a Forlì, in una casa isolata in una zona di campagna vicino agli argini del fiume Montone, è morto, probabilmente annegato al piano terra della sua abitazione. La donna è stata soccorsa al piano superiore verso le 22 e ha riferito di non sapere dove fosse il marito, che è stato poi trovato senza vita dai soccorritori.

Sono ormai decine i fiumi che hanno tracimato o rotto gli argini, molte zone sono allagate, migliaia le persone evacuate: alcuni hanno trovato alloggio da amici o parenti che abitano ai piani alti, altri nei centri di accoglienza allestiti un po' ovunque dalla Protezione civile. "La realtà ha superato le peggiori previsioni", dice il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

La situazione più delicata al momento è quella della città di Faenza (Ravenna), già duramente colpita dall'ondata di inizio maggio. Verso le 21 è esondato il Lamone che stavolta, però, ha rotto l'argine anche sul lato sinistro facendo riversare l'inondazione verso il centro della città, dove l'acqua ha superato in alcuni punti anche i primi piani delle case. Molte persone cercano aiuto sui tetti e sono in corso i soccorsi. In molte zone di Faenza non c'è la corrente elettrica e le linee telefoniche sono intasate.

È esondato anche il Savio a Cesena, allagando una parte della città a ridosso del centro, poi il Montone a Forlì. La situazione riguarda però praticamente tutti i fiumi del Forlivese, del Cesenate, del Ravennate e di parte delle province di Bologna e di Rimini. Evacuazioni sono in corso in moltissimi centri dell'area interessata, praticamente in tutte le zone lungo le aste dei fiumi.

Sindaci, soccorritori e Protezione civile stanno invitando tutte le persone che abitano lungo il corso dei fiumi a salire ai piani alti, se necessario anche sui tetti, perché si prevedono nuove esondazioni e le previsioni del tempo dicono che cadrà ancora molta pioggia, almeno fino a oggi pomeriggio. Sono attesi ancora 60 millimetri di pioggia, che finirà tutta nei fiumi perché il terreno è già saturo d'acqua dopo l'inondazione delle scorse settimane. (ANSA).