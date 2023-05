Mattarella chiama Bonaccini, vicinanza e cordoglio

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Telefonata, in mattinata, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il Capo dello Stato, a quanto si è appreso, ha espresso vicinanza e solidarietà alle comunità emiliano-romagnole colpite dall'emergenza maltempo e il cordoglio per le vittime.

Il governatore emiliano-romagnolo, inoltre, ha fatto il punto della situazione, in una video-call, con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci e il capo della stessa Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Nel corso della riunione, in cui la premier ha ribadito vicinanza all'Emilia-Romagna e garantito il massimo impegno dell'Esecutivo è stato fatto il punto sugli interventi in corso, ed è stata condivisa la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato e istituzioni nei soccorsi e nella gestione dell'emergenza con la priorità di mettere in sicurezza tutte le persone.

Sul fronte infrastrutturale Bonaccini ha sentito anche il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e il viceministro, Galeazzo Bignami. (ANSA).