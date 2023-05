Maltempo: Domenicali, "correre sarebbe stata una forzatura"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Con le istituzioni ci siamo visti e siamo stati subito tutti d'accordo, anche con le squadre, i piloti, la federazione. E' troppo grande quello che questa terra sta vivendo. La decisione di correre sarebbe stata sicuramente una forzatura che non sarebbe stata giusta e che io non avrei sentito mia". Lo afferma Stefano Domenicali, presidente e ad di Formula 1, ai microfoni di SkySport.

"Credo che sia abbastanza logico dare priorità a quello che sta accadendo qui. Le chiacchiere stanno a zero. La priorità va alla sicurezza e ai servizi di emergenza che devono essere garantiti alle persone", aggiunge.

La sospensione di un Gp "è un tema di rispetto anche legato alla complessità dell'organizzazione di un evento come questo. Ci sono migliaia di persone che lavorano per realizzarlo. E' vero; la pista sarebbe stata percorribile ma il contesto è molto più ampio", conclude Domenicali, originario della zona, che è giunto ieri in Emilia Romagna per il Gran Premio. (ANSA).