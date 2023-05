Una donna è stata trovata morta sulla spiaggia di Zadina, il litorale più periferico di Cesenatico, verso Nord. Lo conferma il sindaco Matteo Gozzoli. Sul fatto indagano i carabinieri.

Non è ancora chiaro se la morte possa essere messa o meno in relazione con l'alluvione di queste ore, poiché il corpo era in spiaggia.