Maltempo: a Bologna preoccupa ancora il torrente Ravone

Piove e preoccupa ancora il livello del torrente Ravone che ha già creato disagi nei giorni scorsi a Bologna, in particolare con la chiusura di via Saffi, radiale che collega il centro storico in direzione dell'aeroporto Marconi. "Il livello del torrente Ravone sta salendo molto rapidamente sia a monte che a valle", informa il Comune, prevedendo una nuova esondazione e una nuova chiusura al traffico della strada. Chiuso anche il sottopassaggio in via Triumvirato.

In provincia al momento si segnala una frana nella valle dell'Idice, a monte dell'abitato di Monterenzio, con chiusura della strada. Due frane anche nel Ravennate, segnalate dalla Provincia, lungo la strada provinciale Valletta-Zattaglia, che collega l'abitato di Zattaglia a quello di Casola Valsenio.

(ANSA).