Attesa forte ondata di maltempo a Ravenna, domani scuole chiuse

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Chiusura, domani, a Ravenna per "i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali". Lo ha disposto il sindaco della città romagnola, Michele De Pascale - che nella prima mattinata riunito in forma plenaria il Centro Operativo Comunale - alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un'ondata di forte maltempo già da questa notte e nelle giornate di domani e mercoledì.

Le chiusure, spiega una nota dell'Amministrazione ravennate, sono state definite "a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale. Per una eventuale chiusura di mercoledì - viene aggiunto - seguiranno aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi".

Sulla scorta delle previsioni, inoltre, i Servizi Sociali comunali stanno contattando "tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza. Le criticità - puntualizza la nota - riguarderanno anche la costa e a tal proposito si informa che nel pomeriggio di oggi verranno chiusi tutti i passi a mare".

Il Comune romagnolo, infine, invita i cittadini - come già fatto nelle scorse ore - "a evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; a mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza, cioè assolutamente entro la serata di oggi; prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi; a stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge; a non accedere agli argini e ai capanni; a non accedere ai sottopassi se allagati e, in caso di allagamenti, a non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti".

(ANSA).