Maltempo: torrente Bevano sotto osservazione nel Ravennate

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - In osservazione, nel Ravennate, il torrente Bevano che, a causa del maltempo, ha superato il livello idrometrico di soglia 2, ossia arancione, al ponte sulla strada regionale 142 Umbro/Casentinese a Dismano. E' quanto spiega il Comune di Ravenna in una nota. Il Centro operativo comunale, attraverso le pattuglie di Polizia locale, sta monitorando la situazione che è tenuta costantemente sotto controllo.

In previsione del transito della piena verso il mare viene sottolineato "si raccomanda fortemente alla popolazione il divieto di accesso ai capanni da pesca presenti lungo il torrente". (ANSA).