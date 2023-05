Maltempo: frana nel Modenese, allontanati i residenti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - Una piccola frana a monte di alcune abitazioni in località Rocca Santa Maria a Serramazzoni, nel Modenese, ha portato all'allontanamento temporaneo, in via precauzionale, dei residenti in tre abitazioni in attesa di ulteriori accertamenti. Ad essere interessate, nella omonima via Rocca Santa Maria due case con altrettante famiglie residenti e di una seconda casa. Nessun ferito e nessun danno alle cose a seguito della caduta di alcuni massi coinvolti nello smottamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo, i Carabinieri della locale stazione e un tecnico del Comune. (ANSA).