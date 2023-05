Comunali: affluenza in netto calo in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - È in netto calo l'affluenza alle urne nei 21 Comuni dell'Emilia-Romagna chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Nel complesso, alle 12, ha votato il 15,01% degli aventi diritto rispetto al 22,53% delle precedenti elezioni, con un calo di sette punti e mezzo.

Molto marcato il calo nei due Comuni principali chiamati al voto. A Correggio (Reggio Emilia) ha votato il 14,88%, affluenza quasi dimezzata, in calo del 12%. A Salsomaggiore Terme (Parma) ha votato il 12,22%, oltre 7 punti e mezzo in meno di cinque anni fa. (ANSA).