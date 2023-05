Al via domani Zoomark, salone dedicato agli animali da compagnia

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - Al via domani la 20/a edizione di Zoomark, la fiera internazionale dedicata al settore degli animali da compagnia, in programma fino a mercoledì 17 a BolognaFiere. Al salone - che si estenderà su una superficie di 68.000 metri quadrati, distribuiti in sette padiglioni - saranno presenti 1.060 espositori, il 75% dei quali esteri provenienti da 57 Paesi, in rappresentanza delle diverse categorie merceologiche dell'intera filiera dell'industria del 'Pet Food' e del 'Pet Care'. Di rilievo 9 collettive estere in arrivo da Stati Uniti, Cina, Canada, Brasile, UK, Grecia, Repubblica Ceca, India e Thailandia. Durante i tre giorni della rassegna bolognese, i tempi saranno scanditi anche da numerosi appuntamenti di formazione e aggiornamento: uno dei più attesi è la presentazione - in cartellone domani - del 16/o Rapporto Assalco-Zoomark, che fotografa l'evoluzione italiana del mercato della cura degli animali domestici e lo sviluppo del rapporto uomo-animale da compagnia in famiglia e in società.

Il calendario degli eventi include, poi, incontri rivolti ai protagonisti della distribuzione e i focus Internazionali su mercati e regioni geografiche in rapido sviluppo, come Cina e India. Spazio, ancora, agli approfondimenti scientifici sull'alimentazione e la salute animale, e ai seminari sulle tecniche per migliorare le vendite e per cogliere al meglio le opportunità offerte dai moderni strumenti tecnologici.

In programma anche una tavola rotonda sul tema 'Politiche sociali e fiscali per gli animali da compagnia e le famiglie che li ospitano in Italia' cui prenderà parte Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. (ANSA).