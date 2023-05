A Valentina Bertani il Premio Casa Rossa Bellaria Film Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - Si conclude con il Premio Casa Rossa, assegnato a Valentina Bertani per la pellicola 'La timidezza delle chiome' - prima donna nella storia della rassegna a ricevere il riconoscimento - la 41/a edizione del Bellaria Film Festival, kermesse dedicata, in particolare, al cinema indipendente. "Il film - viene spiegato nella motivazione del Premio - ha convinto per la sorprendente genuinità e per la densità dei rapporti umani rappresentati. La sincera coreografia dei sentimenti si intreccia con uno stile fresco ed è sorretta da una regia dinamica sempre attenta che accompagna i personaggi in un percorso di scoperta di sé". Il Premio Casa Rossa - che ammonta a 5.000 euro - è assegnato da una giuria di 20 giovani studenti di cinema. Il Concorso Gabbiano, dedicato ai nuovi rappresentanti del cinema indipendente, ha assegnato il premio 'Miglior Film, del valore di 3.000 euro, all'opera 'Animal' di Riccardo Giacconi.

Sempre all'interno del Concorso Gabbiano la giuria ha invece attribuito il premio 'Miglior film per l'innovazione cinematografica' (del valore di 2000 alla pellicola 'Roger…Arriva il Presidente' di Marco Chiarini. La giuria del Festival romagnolo ha poi assegnato una menzione speciale al film 'In tutte le ore e nessuna' di Davide Minotti e Valeria Miracapillo mentre il 'Premio MyMovies', assegnato, dal pubblico on line che ha guardato e votato sulla piattaforma streaming MyMovies One i film della sezione Gabbiano, è andato a 'La La' di Ludovica Fales. Tutti i film della Sezione Gabbiano saranno disponibili sulla piattaforma MyMovies Onwe fino a domenica 21 maggio. Infine il Premio Oxilia10, assegnato in collaborazione con il cinema Beltrade di Milano che si impegna a organizzare la proiezione dei film vincitori, è andato a 'Perduto Paradiso in due rulli' di Luca Ferri, Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa e a 'Fuoritempo' di Matilde Ramini.

