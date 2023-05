Serie B: la Spal è matematicamente retrocessa

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La sconfitta per 1-0 subita in casa contro il Parma condanna la Spal alla matematica retrocessione in serie C, ad una giornata dalla fine della stagione regolare di serie B. La squadra di Ferrara, e del presidente Joe Tacopina (uno degli avvocati di Donald Trump) ha 35 punti e non può più raggiungere il quart'ultimo posto, occupato dal Brescia a quota 39, che dà l'accesso ai playout. Retrocede in C anche il Benevento, che ha gli stessi punti degli estensi.

Il match al 'Mazza' è stato interrotto nel secondo tempo per un lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa, che ha ridotto la visibilità sul campo. Conclusa la protesta, l'arbitro ha potuto far riprendere il gioco e concludere l'incontro.

(ANSA).