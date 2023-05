Maltempo: domani nuova allerta rossa in Emilia-Romagna

Nuova allerta meteo rossa in Emilia-Romagna dalla mezzanotte di domenica 14 maggio a quella di lunedì 15 maggio. L'allerta emessa da Arpae è per criticità idraulica nella pianura e collina bolognese e nella bassa collina e pianura romagnola. Allerta invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella montagna e collina romagnola, idraulica sulla costa romagnola e pianura ferrarese. Dalle prime ore di domani un sistema perturbato porterà precipitazioni diffuse a tratti moderate su tutta la regione, fa sapere Arpae. I fenomeni, che potranno assumere anche carattere temporalesco, saranno in progressiva attenuazione dal pomeriggio-sera. Si prevedono allagamenti localizzati e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua, che nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione, potrebbero raggiungere le aree golenali con interessamento degli argini. La criticità idraulica rossa sulle zone centro-orientali della regione e arancione sulla pianura ferrarese sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio.

Saranno possibili inoltre farne localizzate e ruscellamenti su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore centro orientale della Regione, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. (ANSA).