Lettera con minacce a Cuppi; finora ignorate adesso denuncerò

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - La missiva con insulti e minacce ricevuta, in queste ore, "è solo l'ultima di diverse lettere e messaggi e anche telefonate purtroppo arrivati dopo che abbiamo spiegato perché che non avremmo invitato La Russa a parlare a Monte Sole. Non avevo finora sporto denuncia e li avevo ignorati. Dopo quest'ultima però procederò con le denunce". E' quanto spiega all'ANSA, la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi.

"E' un problema per tutti che ci sia ancora chi si definisce nazifascista e minaccia - argomenta -: abbiamo in Italia l'unico giornalista sotto scorta per minacce neonazifasciste, Paolo Berizzi, e con Anpi - conclude Cuppi - da tempo chiediamo, senza esito, che vengano sciolte le formazioni che si rifanno a nazismo e fascismo".

E alla prima cittadina emiliana, arriva il sostegno dei vertici del Pd. "Solidarietà, affetto e vicinanza a Valentina Cuppi - scrive il deputato e componente della segreteria nazionale Dem, Marco Furfaro - sindaca di Marzabotto, per ciò che rappresenta e per la combattente antifascista che da sempre è. Una donna delle istituzioni, una politica appassionata da sempre in prima fila nel coltivare memoria e nel battersi contro le diseguaglianze. Per lei, per noi, l'antifascismo è questo: la liberazione dal ricatto, da ogni ricatto. Le minacce e gli insulti di sedicenti nazifascisti non fermeranno né lei né noi".

Parole cui fanno eco, su Twitter, quelle di Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera che esprime "solidarietà e un abbraccio a Valentina Cuppi sindaca di Marzabotto. Gli insulti e le minacce non spaventano "l'Italia che resiste" e del capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia. "La mia, la nostra solidarietà a Valentina Cuppi - osserva - per la lettera di minacce fasciste che ha ricevuto. Il suo impegno in prima linea al servizio delle cittadine e dei cittadini, nella comunità forte e salda del Pd, non avrà cedimenti. Non ci lasciamo spaventare e non indietreggiamo".. (ANSA).