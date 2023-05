Colazioni e sconti, Coop Alleanza 3.0 sostiene gli studenti

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - La consegna della colazione agli studenti universitari che protestano in tenda contro il caroaffitti ma anche sconti ad hoc per gli universitari: Coop Alleanza 3.0 ha deciso in questo modo di sostenere la loro lotta e aiutarli nella vita da fuorisede.

Per questo i consigli di zona della cooperativa si stanno organizzando in queste ore.

"Davanti a proteste che segnalano una situazione grave, la Cooperativa è chiamata a fare la propria parte e svolgere il suo ruolo - ha spiegato Mario Cifiello Presidente di Coop Alleanza 3.0 - che è quello di tutelare le parti più fragili della nostra comunità, tra cui gli studenti, che hanno bisogno di sostegno e di supporto. Essere al fianco degli studenti significa anche tutelare il futuro di tutti, e mettere le basi affinché una generazione di giovani possa sviluppare i propri talenti e le proprie capacità nelle migliori condizioni possibili".

Ecco perché i soci e le socie che studiano all'università e hanno meno di 30 anni hanno diritto ad uno sconto del 20% su tutte le tue spese di prodotti a marchio Coop fino a un massimo di 100 euro al mese di spesa (sconto automatico caricato sulla tessera) e per gli studenti universitari e gli under 30 che non sono soci e socie e che lo diventano, è previsto subito 25 euro in buoni spesa, da utilizzare entro fine anno. Buoni spesa quindi che corrispondono alla quota sociale (ovvero al costo della tessera, che quindi diventa gratuita). (ANSA).