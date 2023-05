Unipol, nel trimestre l'utile cresce del 15,3% a 284 milioni

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Unipol ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 284 milioni di euro, in crescita del 15,3% rispetto allo stesso periodo del 2022, e una raccolta salita del 12% a 3,9 miliardi, grazie al contributo di 2,1 miliardi del ramo danni (+5,5%) e di 1,7 miliardi del ramo vita (+21,4%). Il combined ratio, indicatore della redditività della gestione tecnica, si attesta al 94,4%, in peggioramento rispetto al 93% del 2022, mentre nel trimestre l'indicatore di solidità patrimoniale solvency ratio migliora dal 200 al 213%.

I risultati del primo trimestre 2023 sono stati redatti in applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 17 in materia di contratti assicurativi, entrato in vigore a inizio anno, e del principio contabile Ifrs 9 in materia di strumenti finanziari.

Il risultato del primo trimestre dello scorso anno, ricalcolato a fini comparativi secondo i nuovi principi, è pari a 161 milioni.

Per UnipolSai, la controllata in cui sono concentrate le attività assicurative, il trimestre si chiude con un utile in crescita del 13,8% a 231 milioni mentre l'indice di solvibilità individuale sale dal 288% al 305% e quello di solvibilità consolidato basato sul capitale economico dal 274% al 294%.

Corre la raccolta di UniSalute (+41,6%) e cresce a doppia cifra il canale della bancassicurazione (+12,4%). I premi nel comparto non auto salgono dell'8,8% mentre per l'auto la crescita è limitata all'1,7%. Sul peggioramento del combined ratio pesa la crescita dei sinistri, sia in termini di frequenza che di incremento del costo medio per effetto dell'inflazione.

Per Unipol il risultato ante imposte del danni sale da 247 a 312 milioni mentre quello del vita scende da 69 a 52 milioni.

(ANSA).