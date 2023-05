Strage Bologna, Università Verona dedica aula a studente vittima

(ANSA) - VERONA, 12 MAG - Un gesto simbolico per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della ricerca della verità: questa mattina all'Università di Verona si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell'aula T5 del Polo Zanotto a Davide Caprioli, il giovane veronese di 20 anni, studente universitario nell'allora facoltà di Economia e Commercio, morto nella strage della stazione di Bologna, il 2 agosto 1980.

Come tante altre vittime, Davide stava rientrando dalle vacanze e si trovava nella stazione di Bologna in attesa del treno che lo avrebbe riportato, insieme alla fidanzata Ermanna e alla madre della ragazza, a Verona.

Già nel 2021, per commemorare Davide e con lui tutte le vittime della strage di Bologna, Nocini aveva accolto la proposta del Consiglio studentesco di dedicargli un murale collocato nell'atrio del polo umanistico. Adesso il murale verrà spostato all'interno dell'aula che l'Ateneo, con approvazione del Senato accademico, ha voluto dedicare alla memoria di Davide, a fianco di quella intitolata ad Antonio Megalizzi, laureato a Verona e vittima del terrorismo jihadista nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018. (ANSA).