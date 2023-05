Falsa residenza negli Usa per eludere il Fisco, Gdf la scopre

Per eludere il fisco fingeva di essere domiciliata nel New Jersey, Stati Uniti, mentre in realtà abita ed opera in provincia di Parma come mediatrice di immobili di lusso.

Uno stratagemma che, fino ad oggi, aveva permesso ad una donna, solo di origini statunitense, di risultare con la propria impresa completamente sconosciuta al fisco.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Fornovo Taro, l'attività imprenditoriale, sin dal 2017, sarebbe stata solo fittiziamente domiciliata in America (usufruendo di un regime fiscale più favorevole. In particolare, la titolare non sarebbe mai andata nel domicilio formale americano e avrebbe avviato e concluso in Italia numerose attività di intermediazione a favore di molti di clienti, prevalentemente stranieri, interessati all'acquisto di ville di lusso dislocate principalmente in Versilia.

Secondo la Guardia di Finanza, l'impresa avrebbe registrato ricavi per 755.000 euro con un'evasione Iva di 166.000 euro, per gli anni d'imposta dal 2017 al 2021. (ANSA).