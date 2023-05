Diga tracima per la terza volta in un anno nel Forlivese

La diga di Ridracoli ha tracimato per la terza volta nello stesso anno. Si tratta di un evento quanto mai raro, l'ultima volta era accaduto nel 2006 nei mesi di gennaio, febbraio e aprile. Solitamente sono attese nell'arco di 365 giorni una o due tracimazioni. Il fatto 'storico' inusuale è rappresentato invece dall'intervallo di tempo tra gli ultimi tre eventi.

La prima tracimazione avvenne lo scorso 4 marzo dopo le straordinarie nevicate che si abbatterono in Romagna (con gravi disagi per molti territori) alla fine di febbraio, la seconda il 3 maggio dopo l'ondata di maltempo che ha provocato, sempre in Romagna, frane ed esondazioni e l'ultima il 10 maggio dopo il ritorno delle perturbazioni.

I tre eventi sono dunque collegati a fenomeni meteorologici straordinari tali da provocare non pochi danni e disagi in Romagna in parte attenuati proprio dalla diga, in grado di sbarrare le piene del fiume Bidente. Solitamente le tracimazioni avvengono a distanza di mesi ma quest'anno le ultime due sono state ravvicinate. Per quel che riguarda i dati storici va poi ricordato che nel 2022, anno siccitoso, la diga non aveva mai tracimato, così come era accaduto nel 2017. E' comunque sufficiente una tracimazione annuale per garantire una discreta riserva d'acqua a gran parte della Romagna, che nei prossimi mesi potrà dunque contare su scorte ingenti e allontanare lo spettro della siccità. (ANSA).