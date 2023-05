Covid: calano in Emilia-Romagna contagi e ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Calano, in Emilia-Romagna, sia i nuovi casi di positività al Coronavirus, sia i ricoveri dovuti alle complicanze del Covid. Negli ultimi sette giorni si sono infatti riscontrati 1.296 nuovi casi sulla base di 18mila tamponi. Sono morte 14 persone.

I pazienti in terapia intensiva negli ospedali dell'Emilia-Romagna sono 14, quattro in meno di una settimana fa, mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 438 (-68).

I dati emergono dall'ultimo bollettino della Regione Emilia-Romagna che da oggi si allinea alla scelta del ministero della Salute, sospendendo il bollettino settimanale. Sul sito dedicato, aggiornato quotidianamente alle 15, sarà possibile continuare a consultare i dati giornalieri. (ANSA).