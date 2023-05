Scontro tra due auto, morta 23enne nel Ferrarese

(ANSA) - FERRARA, 11 MAG - Incidente mortale intorno alle 15.30 su via Modena nei pressi della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese. A perdere la vita nello scontro tra due auto - a quanto si è appreso - è stata una 23enne originaria della Campania, una giovane Carabiniera in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Ferito gravemente il conducente del veicolo, su cui la ragazza viaggiava come passeggera, ed anche l'uomo a bordo dell'altra vettura coinvolta. Ad intervenire sul posto, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. (ANSA).