Perde controllo e attacca sanitari al pronto Soccorso di Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Ha perso il controllo improvvisamente e ha aggredito gli operatori sanitari all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Protagonista della vicenda andata in scena intorno alle 6 di questa mattina un ragazzo poco più che maggiorenne che era stato soccorso in strada in stato confusionale intorno alla mezzanotte di ieri da un'ambulanza del 118 dietro segnalazione di un passante.

Trasportato al pronto soccorso e trattato dai sanitari, sembrava che la sua crisi si stesse risolvendo quando ha iniziato improvvisamente dare in escandescenza: agli insulti agli operatori sono seguiti danneggiamenti a quello che ha trovato vicino a lui, accompagnati da comportamenti osceni e atti di aggressione. Il personale in servizio con il supporto delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto - spiega l'Ausl di Parma in una nota - è riuscito a contenere il giovane che è poi stato affidato ai servizi psichiatrici da cui era già seguito.

Dall'inizio dell'anno sono state 21 le segnalazioni di aggressioni fisiche e verbali arrivate dagli operatori del Pronto Soccorso di Parma, di cui 18 verbali e 3 fisiche.

"Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra solidarietà più sincera e affettuosa al personale che ha subìto questa inaccettabile aggressione - hanno dichiarato Nunziata D'Abbiero direttrice sanitaria Azienda Ospedaliero-Universitaria accorsa in Pronto Soccorso con Isabella Raboini direttrice delle Professioni sanitarie. - Siamo vicine a tutto il personale dell'emergenza urgenza esposto ad aggressioni che purtroppo si verificano soprattutto nei pronto soccorsi degli ospedali italiani".

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria parmigiana ha attivato, da quattro anni, un piano di prevenzione e sicurezza per tutelare cittadini, operatori e apparecchiature. Nell'area del Pronto Soccorso sono state installate telecamere, oltre a pulsanti antipanico ed è stato implementato il posto di Polizia interno. (ANSA).