Caro affitti: Cua Bologna, occuperemo Lettere con le tende

Un "camping al 38 occupato". Gli attivisti del Collettivo universitario autonomo (Cua) di Bologna hanno annunciato sui social la decisione di occupare nella notte la facoltà di Lettere. "Dormiremo all'interno dell'università dando vita a una protesta simbolica contro la totale assenza di case e di spazi per studenti e studentesse nella città di Bologna", si legge nel post condiviso dagli attivisti.

L'appuntamento è stato dato per questa sera, alle 19 e nel corso della serata ci saranno un cineforum, un un dibattito, un concerto e una mostra su via Oberdan 16.

Proprio il palazzo di via Oberdan 16 era stato occupato lo scorso ottobre dagli stessi attivisti e da universitari che non riuscivano a trovare un alloggio in città. A fine novembre lo stabile era stato poi sgomberato in seguito alla denuncia dei privati proprietari. (ANSA).