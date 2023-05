Vaeyens nuovo Managing Director Sport del Parma

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Parma Calcio ha annunciato la nomina di Roel Vaeyens nel ruolo di Managing Director Sport.

Con oltre 10 anni di esperienza nel Bruges, il dirigente belga assume l'incarico di responsabile dell'area sportiva, "portando le sue competenze e la sua professionalità per migliorare e rendere sempre più competitivo il nostro club - si legge in una nota della società - accrescendone il valore in ogni sua forma sui maggiori palcoscenici italiani ed internazionali. Il presidente Kyle Krause e il Parma Calcio sono lieti di dare il benvenuto a Roel Vaeyens nel nostro Club". (ANSA).