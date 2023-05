Incidente in scooter, 16enne muore due giorni dopo

Un 16enne è morto ieri all'ospedale Maggiore di Parma, due giorni dopo un incidente in scooter. La vittima - Matteo Botti, residente a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia - domenica sera si trovava a Parma, dove vive la madre. Come riporta la stampa locale, erano circa le 23 quando il ragazzo stava rientrando a casa in motorino quando all'improvviso ha sbandato perdendo il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente tra via Muratori e via Giovenale, nel quartiere Sidoli.

Gli amici in sua compagnia hanno immediatamente dato l'allarme al 118 e l'ambulanza arrivata sul posto ha trasportato d'urgenza il giovane all'ospedale, visto il gravissimo trauma cranico riportato. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l'emorragia interna. Ma non ce l'ha fatta e nel tardo pomeriggio di ieri, i medici hanno dichiarato il decesso. Sconvolta la comunità di Castelnovo Sotto che si è stretta attorno ai genitori. La madre Simona e il padre Stefano sono entrambi infermieri, la prima a Parma mentre lui è anche ricercatore al Core di Reggio Emilia nonchè ex consigliere comunale a Castelnovo Sotto dove abita. (ANSA).