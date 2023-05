Emilia-Romagna è la seconda regione più 'amica delle mamme'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - L'Emilia-Romagna è una Regione "amica delle mamme". A stabilirlo è l'l'Indice delle Madri elaborato da Istat per Save the Children, all'interno dell'8/o rapporto "Le Equilibriste", nel quale l'organizzazione, che da oltre 100 anni lotta per salvare bambini e bambine a rischio in diversi Paesi del mondo, traccia un bilancio sulle sfide che le donne in Italia devono affrontare quando divintano mamme.

L'Indice delle Madri è il risultato di un'analisi basata su 7 dimensioni: demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva, per un totale di 14 indicatori. Rispetto all'indice generale di questa particolare classifica, l'Emilia-Romagna si afferma al secondo posto con un valore pari a 112,1, dietro alla Provincia Autonoma di Bolzano e davanti alla Valle D'Aosta (100 rappresenta il termine di riferimento rispetto al quale cogliere una condizione socioeconomica più favorevole per le donne, in caso di valori superiori ad esso, o al contrario condizioni meno vantaggiose, quando il valore si attesti su livelli inferiori a 100).

Guadagna il primo posto nella dimensione del Lavoro (109,1), seguita da Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia: regioni dove per le madri è più facile trovare un impiego, non subire riduzioni di orario non volontarie o conservare il posto dopo la nascita di un figlio. Rimane sul podio, al terzo posto, nell'area Salute, che riguarda mortalità infantile nel primo anno di vita e consultori attivi per abitante. Un gradino sotto, invece, al quarto posto, per la dimensione Servizi (nidi, mense scolastiche, tempo pieno), dopo Trento, Bolzano e Valle d'Aosta.

Resta al quarto posto anche nella dimensione della Rappresentanza, relativa alla percentuale di donne in organi politici a livello locale. E' quinta, tra le più virtuose, nell'area violenza di genere che riguarda la presenza di centri antiviolenza e case rifugio sul territorio. Scende al settimo gradino per l'indicatore demografico che si riferisce al numero medio figli per donna o tasso di fecondità totale (106); settima anche per soddisfazione soggettiva (104), quanto le donne emiliano-romagnole si sentano soddisfatte per il lavoro svolto e il loro tempo libero. (ANSA).