Cartone ondulato, un settore da 4 miliardi di fatturato

Si conferma stabile e in salute il comparto italiano del cartone ondulato, che in Italia genera un fatturato annuo complessivo di oltre 4 miliardi di euro. Nel 2022 sono stati prodotti 8 miliardi di metri quadri di cartone ondulato, mentre in peso si parla di 4,3 milioni di tonnellate di cartone ondulato prodotto, fra fogli e scatole da imballaggio. Venerdì e sabato al Palace Hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, si terrà il meeting annuale di bilancio di Gifco (gruppo italiano fabbricanti cartone ondulato), durante il quale saranno comunicati i dati del comparto. Alla due giorni - si legge in una nota - parteciperanno come relatori, fra gli altri, Guido Barilla (presidente Gruppo Barilla), Alberto Marenghi (vicepresidente Confindustria), Francesco Pugliese (ceo Conad). L'Emilia Romagna (insieme alle Marche) rappresenta il 23,1% della produzione nazionale di cartone ondulato. A fare da traino al settore è il food, segmento in cui il cartone ondulato rappresenta l'imballaggio principale, con una quota di mercato del 60,5%.

"Il cartone ondulato è protagonista indiscusso nel mondo del packaging ed è una confezione primaria nel settore alimentare - ha precisato Fausto Ferretti, presidente di Gifco - È l'imballaggio green per eccellenza, ideale per la spedizione dei beni acquistati online, con un ruolo fondamentale nella valorizzazione dell'export e nella competitività del prodotto made in Italy". (ANSA).