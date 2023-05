Cade e rimane bloccato nel pozzo, salvato dai pompieri a Forlì

Mentre stava tentando di riparare la pompa per il prelievo dell'acqua ha perso l'equilibrio, cadendo a testa in giù in un pozzo, profondo circa due metri, fortunatamente senza finire nell'acqua, ma rimanendo bloccato a causa delle poche decine di centimetri di diametro del foro.

Questa la brutta avventura di un uomo di mezza età, in mattinata in un terreno alla periferia di Forlì.

A soccorrerlo un passante che ha sentito le urla. Dapprima ha tentato inutilmente, visto il peso dell'uomo, di estrarlo, per poi chiamare i vigili del fuoco che, grazie alle attrezzature apposite, lo hanno rapidamente tratto d'impaccio.

L'uomo è uscito incolume dall'incidente se non per la paura a seguito del rischio. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri. (ANSA).