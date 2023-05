Basket: Pajola rinnova con la Virtus Bologna fino al 2026

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - La Virtus Bologna punta su Alessandro Pajola: il play della nazionale, prodotto del vivaio, sarà infatti in bianconero fino al 2026. Lo comunica la società.

Pajola è alla sua ottava stagione alla Virtus: è undicesimo per numero di presenze nella storia delle V nere e quarto per assist in Serie A nella storia della Virtus. (ANSA).