30 milioni e una mostra per i 100 anni delle Terme Salsomaggiore

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - A 100 anni dall'inaugurazione, il complesso delle Terme Berzieri di Salsomaggiore nel parmense è pronto al rilancio, grazie al sodalizio tra Cassa Depositi e Prestiti e QC Terme, gruppo italiano leader del benessere. Un progetto di riqualificazione partito nel 2021, con un primo investimento di 10 milioni di euro da parte di Cassa Depositi e Presiti al fine di rilevare il centro Berzieri, per un totale di 30 milioni, con la partecipazione dell'azienda Quadrio Curzio (8 milioni), che avrà la locazione ventennale della struttura, terminato il restauro.

Un centenario che si festeggia anche con una mostra, organizzata dal Comune di Salsomaggiore Terme, dal titolo "Oro e Oriente. Galileo Chini a Salsomaggiore Terme", in programma dal 27 maggio al 17 settembre 2023. "Quella delle Terme Berzieri - sottolinea Filippo Fritelli, sindaco di Salsomaggiore - è una vicenda straordinaria che ha reso la nostra città famosa in Italia e in Europa, riuscendo a coniugare il valore artistico e lo sviluppo economico della città stessa. Il centenario del Berzieri è l'occasione per riappropriarci della nostra storia e lancia la nostra comunità in un futuro di sviluppo".

Protagonista dell'evento culturale è il fiorentino Chini, artista eclettico tra i più significativi rappresentanti del Liberty italiano e dell'Art Decò, che decorò il complesso delle Terme. In esposizione alla Corte Civica Tommasini e a Palazzo dei Congressi, 120 pezzi che documentano il percorso del genio fiorentino: alla Corte Tommasini, i visitatori potranno rivivere le atmosfere Déco delle Terme (chiuse per i lavori), grazie a una serie di video-multimediali in alta definizione. "È la prima volta - spiega Maurizia Bonatti, curatrice della mostra - che alcune delle opere di Chini trovano una contestualizzazione nel luogo che le ha viste nascere così com'era nelle intenzioni dell'artista". "Solo Galileo Chini - aggiunge Valerio Terraroli, curatore - poteva inventarsi un palazzo imperiale, collocandolo nella pianura padana; ha elaborato un sogno e l'ha reso concreto". (ANSA).