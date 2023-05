Spara a salve per mettere in fuga i ladri e sventa furto

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - Sventa un furto nell'appartamento dell'anziana vicina sparando in aria alcuni colpi di pistola a salve e poi chiama la Polizia di Stato. E' successo la scorsa notte nel quartiere Celle di Rimini, in via Cipressi, strada che costeggia il cimitero. Sentendo dei rumori sospetti, l'uomo, titolare di un bar nel quartiere e possessore di regolare porto d'armi - come già appurato dalla polizia di Stato - si è affacciato ed ha esploso alcuni colpi di pistola in aria. I ladri hanno subito abbandonato la refurtiva in cortile, una pesante cassaforte, e sono fuggiti.

Quando la squadra Volente della Questura di Rimini è arrivata sul posto è stato verbalizzato l'accaduto e il racconto dell'uomo. Accertamenti da parte della Squadra Mobile e della Polizia amministrativa sono in corso per ricostruire l'effettiva svolgimento dei fatti, soprattutto per quanto riguarda l'esplosione dei colpi in aria. L'uomo infatti è in possesso di un porto d'armi per uso caccia e bisognerà capire se vi è stato un abuso della licenza.

Ad ogni modo i colpi esplosi nella notte per mettere in fuga i ladri - come confermato dalla Polizia - sono risultati a salve.

