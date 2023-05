Maltempo: nuova allerta rossa in alcune zone dell'Emilia-Romagna

Nuova allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica in alcune zone dell'Emilia-Romagna già colpite da piogge e esondazioni nei giorni scorsi: dalla mezzanotte è attiva su collina e pianura bolognese e su bassa collina e pianura romagnola. Per domani, mercoledì 10 maggio, sono infatti previste piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica.

Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare e montano centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle fragilità dovute alle piogge del 2-3 maggio. (ANSA).