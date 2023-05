Maltempo: Aipo, sugli argini di Lamone e Senio numerose tane

Sugli argini di Lamone e Senio, i fiumi che esondando hanno provocato danni nel Ravennate, sono state trovate numerose e profonde tane, con gallerie anche più lunghe di 3-4 metri. Lo spiega AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) dopo un monitoraggio dei tecnici specializzati, coordinati dal direttore Gianluca Zanichelli e dal dirigente Massimo Valente con lo staff tecnico geologico ed idraulico dell'Agenzia.

Un primo sopralluogo è stato fatto a Bagnacavallo sulle sponde del Senio e subito dopo in località Boncellino e San Romualdo per il Lamone, dove sono state fatte operazioni di sfalcio e chiusura tane in un lungo tratto, per oltre 20 km, ripresa e sistemazione delle 'rotte' arginali e chiusura delle tane sul Senio; interventi che, in assenza di ulteriori violente precipitazioni nella zona, potranno concludersi in sette-dieci giorni, ma che già da oggi consentiranno con opportune opere provvisionali di aumentare in modo significativo la sicurezza dei rilevati.

Le tane "hanno senza dubbio incrementato i livelli di fragilità delle strutture arginali", hanno detto Zanichelli e Valente.

Aipo ha poi voluto precisare "al fine di evitare equivoci", che le esondazioni in area romagnola sono state causate dal fenomeno di "sormonto arginale" causato dall'eccezionalità della piena. "Le tane rilevate infatti nel corso del monitoraggio successivo agli eventi durante la ricognizione a supporto delle attività in loco della Protezione Civile e della struttura regionale erano sei negli oltre 20 km, ma non hanno nella fattispecie pregiudicato la stabilità arginale nei punti di fuoriuscita". L'Agenzia conferma e rassicura comunque che già in questo momento tutte sono state riprese e sistemate. (ANSA).