Incendio in piazza Maggiore a Bologna, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - Incendio senza feriti in uno scantinato di un negozio in piazza Maggiore a Bologna, in serata. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22.30 spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza i locali. Nessun danno ai negozi vicini e nessuna persona coinvolta. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale. (ANSA).