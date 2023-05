Incendio distilleria: pompieri al lavoro tutta la notte

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio all'azienda vitivinicola Caviro Extra di Faenza. Il rogo che ha interessato 15 silos è sotto controllo e sono in fase di bonifica gli ultimi focolai. In totale i vigili del fuoco sono intervenuti con circa 70 uomini, provenienti dai comandi di Ravenna Forlì, Bologna, Rimini, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo e Verona.

Per domare le fiamme sono stati utilizzate 8 autopompe, 7 autobotti, 3 cisterne kilolitriche, 5 carri schiuma, 2 automezzi aeroportuali (da Forlì e Bologna) 3 carri aria, 3 autoscale, 1 carro fari, 1 unità Sapr (drone), 1 unità comando e 1 elicottero del reparto volo di Bologna. (ANSA).